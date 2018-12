Engelliler Günü’ne basketbol maçı ile dikkat çektiler

-Basketnol maçından detaylar

- Ordu'da, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ münasebetiyle engelli sporcular ile öğretmenler arasında basketbol turnuvası düzenlendi.

Altınordu Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji arasında düzenlenen etkinlik kapsamında, Altınordu Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile okul öğretmenleri arasında basketbol maçı düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen basketbol maçında, okul öğretmenleri tekerlekli sandalyeye oturtularak, ayakları bağlandı. Şartların maç esnasında da olsa eşitlenmesinin arından başlayan kıyasıya mücadelede kazanan dostluk oldu. Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, basketbol maçının güzel ve zevkli geçtiğine dikkat çekerek, engellilerin bir gün değil, her zaman hatırlanması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Tezcan, farkındalık oluşturmak adına böyle bir projenin yapıldığını belirterek, “Önemli olan engelli-engelsiz olmak değil, ayakta kalmak, dik olmak ve dik durmak. Dünyanın her alanını birlikte paylaşabilmektir” diyerek, Engelliler Günü'nü tebrik etti. Bahçeşehir Koleji Enver Yücel Kampüsü Müdüresi Semra Ebi de şu açıklamalarda bulundu: “Bizler, engelli vatandaşlarımızı her gün hatırlamak için öğrencilerimize ciddi anlamda eğitim veriyoruz. Çocuklarımıza temel derslerimizin yanında eğitim noktasında da bütün Türkiye’deki mozaikle birlikte nasıl yaşamaları gerektiğini de öğretmemiz gerekiyor. O yüzden bu türlü sosyal sorumluluk projelerine önlem veriyoruz." Basketbol maçına katılan öğretmenler ise herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, maç esnasında zorlandıklarını ancak engellilerin bir gün değil, hayatın her anında hatırlanması gerektiğini söylediler. Sporcular da gerçekleştirilen basketbol maçından oldukça keyif aldıklarını aktardılar.