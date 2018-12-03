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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler doyasıya eğlendi

Engelliler doyasıya eğlendi

Çelenk sunma töreninden detaylar

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-Engellilerin oyun havalarından detaylar

( TEKİRDAĞ )- Engellilerin oyun havalarında eğlendiği anlar renkli görüntülere sahne oldu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında sahneye çıkan zihinsel engelli çocuklar, müzik eşliğinde çeşitli oyun havaları oynayarak doyasıya eğlendi. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Valilik önünde yapılan kutlama törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, kurum müdürleri, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, çeşitli engelliler derneklerinin çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Daha sonra sahneye çıkan Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı’nın (ZİÇEV) halk oyunları ekibinin çeşitli oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Oynadıkları oyunla büyük alkış toplayan zihinsel engelli çocuklar sahnede oynadıkları çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.
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