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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler dileklerini havaya uçurdu Haberi

Engelliler dileklerini havaya uçurdu Haberi

engellilerden detaylar

Engelli Vatandaş Irak 

-balonların bırakılması
-Başkan Gürkan'ın konuşması
-engelli Mübessel Yolalmaz'ın konuşması

( EDİRNE ) EDİRNE

- 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde Edirne’de engelli vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları balonların ucuna bağlayarak havaya bıraktı. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle,Edirne’de Engelli Gönüllüleri Derneği tören düzenledi.
Atatürk Anıtına Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasında engellilerin iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, “Uğrunda mücadele ettiğimiz bir arpa boyu da olsa önemli mesafeler kaydettiğimiz engelli sorunları çözümde bıkmadan,usanmadan, yorulmadan yürümeye, koşmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Kamu kurumlarında olsun, özel kuruluşlarda olsun belli bir oranda engelli çalıştırma mecburiyeti var. Biz istiyoruz ki bu rakam yüzde 2’ler, 3’lerle olmasın, yüzde 10’lara çıkarılsın. Yüzde 10’lara çıkarılsın ki hem üretimi birlikte yapalım hem bu işin kalınmasına öncelik etmiş olalım Türkiye olarak” dedi.
“Bize merhamet duygularıyla yaklaşmasınlar” Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği üyesi Mübessel Yolalmaz, balonla havaya dilek uçurduğunu belirterek, “İnsanların bize acıma duyguları ile bakmamasını diledim. İsteklerim çok aslında ama bir kaç tane yazdık. Bize merhamet duygularıyla yaklaşmasınlar. Bizde normal vatandaşlar gibiyiz. Hiçbir farkımız yok onlardan. Bizim farkımız hiçbir yere girememiz” dedi.

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