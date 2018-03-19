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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

Engelliler 1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

Eğlenceden detay

Asker Gecesi Akkale Bedensel Engelli Engelli Vatandaş 

-Röp.
-Engellilerin yemin etmesi

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un Oltu ilçesinde engelli bireyler asker kıyafetleri giyerek yemin etti. Oltu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Şehitleri programında Rehabilitasyon merkezine giden 15 kişi bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı. Etkinliğin ardından asker kıyafeti giydirilen engelli vatandaşlar, Uzm. J. Çvş. Zaim Erdin tarafından askerlik yemini etti. Çocuklarını asker kıyafetleriyle gören aileler ise duygu dolu anlar yaşadı. Oltu Yasin Haşimoğlu mahallesinde ikamet eden Eyup (59) Neslihan (59) Elibol çiftinin beş çocuklarından üçüncüsü Ethem Elibol'a ise (33) zihinsel ve bedensel engelli olan çocuklarına asker gecesi yaptılar. Orkestra eşliğinde halaylar çekildi pastalar kesildi volkanlar yakıldı eline kına yakıldı konvoylar düzenlediler Eyup Elibol, “Engelli çocuğuma dün gece askere uğurlama gecesi düzenledik bugünde asker elbisesi giydi gururluyum mutluyum Anne Neslihan Elibol ise bu vatan için canımız feda özürlü oğlum asker oldu sevinçliyim mutluyum cumhur başkanımıza canımız feda” diye konuştu.

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