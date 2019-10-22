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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Engelli yayaya çarpıp kaçtı

Engelli yayaya çarpıp kaçtı

ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Polis Bild Engelli Vatandaş Polis Ekipleri 

-Hastane acil önünden görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde yaya olarak ilerleyen engelli vatandaşa çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir araç Abdullah D. (44) adlı yaya çarptı. Kazaya karışan araç olay mahallinden uzaklaşırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve emniyet görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı şahsı ambulansla ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Yaralı şahsın tedavisi devam ederken polis ekiplerinin kazaya karışan aracı bulmak için çalışma başlattığı kaydedildi.
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