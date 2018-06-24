-Evden alınması

-Araçlara konulması okullara götürülmesi

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( İSTANBUL ) - Engelli ve yatalak hastalar özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü- İSTANBUL



- Avcılar'da kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen engelli ve yatalak hastalar, ambulans ve özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü. . Avcılar Belediyesi, Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Ulaştırma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Avcılar'da kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen, yatalak ve engelli hastalara vatandaşlık görevini yapmaları için yardımcı oldu. Sabah erken saatlerde ekipler, hastaların evlerine giderek, özel araçlarla ve ambulanslar ile okullara götürdü. . Okullarda oy kullanmalarını sağladıktan sonra ise yine aynı şekilde evlerine kadar vatandaşları bırakıldı. Oyunu tekerlekli sandalye ile kullanan vatandaşlar vatandaşlık görevini yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyerek ekiplere teşekkür etti. Avcılar Belediyesi'nin bu hizmeti oy verme işlemi sona erene kadar devam edeceği öğrenildi. Oy kullanılmaya götürülen vatandaşlardan, Gülseren ve Önder Gaval çifti hizmetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. Oy kullanmaya ambulansla getirilen 78 yaşındaki Memnune Günaydın'da hizmet sayesinde oy kullanmanın mutluluğu yaşadı. (MD-

