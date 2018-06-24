Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Engelli ve yatalak hastalar özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü -

- Engelli ve yatalak hastalar özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü -

Hastaların evine gidilmesi

Vatandaşlık Ülser Kullar Tekerlekli Sandalye Irak 

-Evden alınması
-Araçlara konulması okullara götürülmesi
-Oy kullanmaları
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) - Engelli ve yatalak hastalar özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü- İSTANBUL

- Avcılar'da kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen engelli ve yatalak hastalar, ambulans ve özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü. . Avcılar Belediyesi, Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Ulaştırma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Avcılar'da kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen, yatalak ve engelli hastalara vatandaşlık görevini yapmaları için yardımcı oldu. Sabah erken saatlerde ekipler, hastaların evlerine giderek, özel araçlarla ve ambulanslar ile okullara götürdü. . Okullarda oy kullanmalarını sağladıktan sonra ise yine aynı şekilde evlerine kadar vatandaşları bırakıldı. Oyunu tekerlekli sandalye ile kullanan vatandaşlar vatandaşlık görevini yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyerek ekiplere teşekkür etti. Avcılar Belediyesi'nin bu hizmeti oy verme işlemi sona erene kadar devam edeceği öğrenildi. Oy kullanılmaya götürülen vatandaşlardan, Gülseren ve Önder Gaval çifti hizmetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. Oy kullanmaya ambulansla getirilen 78 yaşındaki Memnune Günaydın'da hizmet sayesinde oy kullanmanın mutluluğu yaşadı. (MD-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı