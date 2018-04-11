Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi açıldı - KIRIKKALE Haberi
- Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in gelişi - Engelli öğrencilerin gösterisi - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in konuşması - AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen'in konuşması - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in engellilere kart vermesi - Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken'in katılımıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde, Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi - Öğütken: - "Her gün komşu ve çevre ülkelerden ziyaret ediyorlar. 'Bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdiniz' diye soruyorlar. Bundan 17 yıl evvel Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu çalışmalar başladı. Bugünlere geldik"KIRIKKALE (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, sağlık alanında son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, "Her gün komşu ve çevre ülkelerden ziyaret ediyorlar. 'Bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdiniz' diye soruyorlar. Bundan 17 yıl evvel Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu çalışmalar başladı. Bugünlere geldik." dedi. Öğütken, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bugün engelleri aştıklarını ifade etmek için burada olduklarını söyledi.
Her geçen gün hem sağlıkta hem de hastanelerin çalışmasında başarılı olduklarını ifade eden Öğütken, "Bu sadece bizim söylemiş olduğumuz başarı değil. Dünyanın bizi takdir etmesiyle oluyor. Her gün komşu ve çevre ülkelerden ziyaret ediyorlar. 'Bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdiniz' diye soruyorlar. Bundan 17 yıl evvel Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu çalışmalar başladı. Bugünlere geldik. Bu da bize yetmiyor. İnşallah daha iyilerini ve güzellerini bu güzel millete sunacağız." diye konuştu. Öğütken, BM'nin rakamlarına göre dünya nüfusunun yüzde 10'unun engelli vatandaşlardan oluştuğunu belirterek, Türkiye'de bu rakamın yüzde 12 civarında olduğunu dile getirdi.Engelli bireylerin daha iyi ve güzel yaşaması için başta hastanelerde verdikleri hizmetler olmak üzere, her alanda yeni gelişmeler ve çalışmalar yaptıklarını anlatan Öğütken, "Artık engelli ve özel çocukları olan ailelerimiz, hastaneye geldiği zaman numara almalarına ve beklemelerine ihtiyaç kalmadan sıkıntısız bir şekilde onların engellerini de ortadan kaldırarak bu işlemi yapmış olacağız. Hedefimiz, hastanelerin hem fiziki hem de teknolojik ortamlarını daha iyiye getirmektir." ifadelerini kullandı.AK Parti İl Başkanı Dağdelen de engelli ailelerin isteği doğrultusunda böyle bir birim oluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:"Engellilerin sağlıkta öncelikli olarak muayene olmalarını gerçekleştirecek bir kart çıkarttık. Bu kartı gösterdiklerinde öncelikli olarak muayene olsunlar istedik. Yaptığımız çalışmayla bu problemi çözmüş olduk. Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'ne gelen engelli ve yaşlı vatandaşlarımız, tekerlekli sandalyelerle, yanında refakatçı eşliğinde doktora gidecekler ve hızlı bir şekilde tedavilerini olacaklar. Bir de Güne Bakan Yüzler Konukevi ve Yaşam Merkezi Projesi hazırladık. İnşallah örnek bir çalışma olacak diye düşünüyoruz."İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş ise yaptıkları tüm çalışmalarda olduğu gibi yaşlı ve engelli vatandaşların da en kaliteli sağlık hizmeti almasını amaçladıklarını dile getirdi.Konuşmaların ardından Öğütken, engelli vatandaşların Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'nden yararlanmalarını sağlayacak kartları sahiplerine verdi.Daha sonra Öğütken ve beraberindeki AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile diğer yetkililer kurdele keserek Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'nin açılışını yaptı.