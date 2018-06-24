Engelli ve hasta vatandaşlar, evlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdi

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( İSTANBUL )- Evlerine getirilen sandıkla vatandaşlar oy kullandı İSTANBUL



- Beyoğlu'nda engelli ve sağlık sorunları olan vatandaşlar, evlerine getirilen sandıkla oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandığa gitti. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, oy kullanacakları okullara akın etti. Sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan engelli ve hastaya vatandaşlar için seçim sandığı evlerine getirildi.

Beyoğlu'nda da engelli ve hasta vatandaşlar evlerinde oylarını kullandı. Görevlilerin yardımıyla oylarını kullanan vatandaşlar daha sonra zarflarını sandığa attı.

