Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Engelli ve hasta vatandaşlar evlerinde oy kullandı İzle

Engelli ve hasta vatandaşlar evlerinde oy kullandı İzle

- Sandıkların görevliler tarafından evlere taşınması

Seçim Sandığı Engelli Vatandaş Kullar Polis Ekipleri Felç Hastası 

- - Evde hasta ve engelli vatandaşların oy kullanması
- - Genel detaylar
- - Evde oy kullanan engelli vatandaş Ayfer Bağrıyanık Röp.
- Evde oy kullanan felç hastası vatandaş İlhan Dora

( MUŞ ) -- Sandık başına gidemeyenlerin sandık ayağına gitti MUŞ

- Muş'ta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyen engelli ve hasta vatandaşların evlerine seçim sandığı götürüldü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) okullarda kurulan sandıklara gidemeyen durumda olan vatandaşlar için seyyar sandık hizmeti sundu. YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmaları için ev ev gezdi. YSK'ya oy kullanma başvurusunda bulunan 21 engelli ve hasta vatandaş 8801 numaralı seyyar sandıkta oylarını evlerinde kullandı. Okula gidemediği için evinde oy kullanan engelli vatandaş Ayfer Bağrıyanık, "Böyle bir uygulamanın yapılmasından son derece memnunum. Okula oy kullanmaya gidemedim sandık ayağıma geldi teşekkür ederim." dedi.
Sandığın ayağına gelmesinden dolayı çok duygulandığını ifade eden İlhan Dora, "İlk defa böyle bir uygulama yapılıyor. Kendim felçlik geçirdiğim için sandık başına gidemedim. Çok duygulandım." diye konuştu.
(UU-ŞAK-Y
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı