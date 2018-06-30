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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli vatandaştan sınava alınmadığı iddiası Haberi

Engelli vatandaştan sınava alınmadığı iddiası Haberi

Engelli vatandaşın konuşması,

Kırıklı Giriş Belgesi Gesi Allah Tekerlekli Sandalye 

-Okuldan çıkarken,
-Sınav giriş belgesini göstermesi,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Türkiye’de gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Siirt'te yapıldığı sınava girmek isteyen Barış Amcalar (38) adlı fiziksel engelli tekerlekli sandalyede olduğu gerekçesiyle sınava alınmadığını iddia etti. Sınavın yapıldığı Sancaklar Ortaokulunda saat 09.30'da giden Amcalar, görevlilerin kendisini tekerlekli sandalyede olduğunu gerekçe göstererek sınava almadığını söyledi.

Amcalar, “Siirt’te bir yıldır hazırlanmış olduğum sınavıma tekerlekli sandalyedeyim diye sınava alınmadım. Normal şartlarda ben bu sınava çok iyi hazırlandım. Üniversiteye girecektim diye hayallerim vardı. Sistemdeki saçmalık yüzünden sınava alınmamış durumundayım. Sınava alınmama gerekçem de tekerlekli sandalyede olmuş olmam böyle bir neden beni çok büyük bir hayal kırıklığına itti. Çünkü normalde engellilerin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyorken tam tersine engellilere daha da engel olunuyor. Bugün Sancaklar Ortaokulunda sınavıma giremedim. İnşallah bu mağduriyetim giderilir. Yetkililerin bu konuda bir şeyler yapmasını bekliyorum. Bu sınav için benim hayallerim vardı. Üniversiteye girecektim. En azından bir anlamda engelli olmamı da unutacaktım. Fakat bu elimden alındı” iddiasında bulundu. (SD-AKK-Y)
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