Engelli vatandaşların körling heyecanı - BİTLİS

- Engelli vatandaşların körling heyecanı - Öğrencilerin körling oynamasından detaylar - Engelli vatandaşların körling oynamasından detaylar - İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Nurullah Kurtye ile röportaj - Engelli Aziz Çiçek ile röportajEngelli vatandaşların körling heyecanı - Bitlis 'te düzenlenen körling turnuvasına katılan engelli vatandaşlar, doyasıya eğlendiBİTLİS - Bitlis Aile Sosyal ve Çalışma Müdürlüğünce düzenlenen körling turnuvasında engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi.İl müdürlüğü binasının bodrum katında yaptıkları saha ile düzenlenen turnuvaya, engelli vatandaşlar, sevgi evlerinde kalan çocuklar, il çocuk komitesi ve mahalle çocuklarından gruplar katıldı. Öğrenci ve personellerin tezahüratları eşliğinde yarışan engelli vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Nurullah Kurtye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir sportif etkinliği kentte yaptıklarını söyledi.
Böyle bir sportif faaliyetti kentte ilk kurumlarınca yaptıklarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kurtye, "Bu etkinliğin temel amacı dezavantajlı grup olarak değerlendirdiğimiz engelli ve koruma altındakilere bir sosyal etkinlik kapsamında kaynaşmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalarda bize destek veren müdür ve personellerimize teşekkür ediyoruz." dedi. Engelli Aziz Çiçek de buradaki oyunu çok beğendiğini ve mutlu olduğunu söyledi.
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