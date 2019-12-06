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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Engelli vatandaşın simit tezgahının çalınma anı kamerada Haberi

Engelli vatandaşın simit tezgahının çalınma anı kamerada Haberi

3 şahsın simit tezgahını götürürken görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Araç Plakası Harekete Geç 

-Yakalanan 2 şüphelinin adliyeye çıkarılışı
-Pişman olduklarını söylemeleri
-Polis otosuna bindirilmeleri
-Polis araçlarının hareketi

( MERSİN )- Mersin'de engelli bir şahsın, belediyenin engellilere yönelik projesi kapsamında verilen simit arabasını çalan şüpheliler, önce kameralara sonra polise yakalandı MERSİN

- Mersin'de engelli bir şahsın, belediyenin engellilere yönelik projesi kapsamında verilen simit arabasını çalan şüpheliler, önce kameralara sonra polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Güneykent Polis Merkezi'ne müracaat eden Süleyman B. adlı engelli şahıs, Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik projesi kapsamında verilen simit arabasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden, yüzleri kapalı 3 şahsın simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ve S.D. adlı zanlılar adliyeye sevk edildi. Çaldıkları simit tezgahının yerini söylemeyen şüpheliler, pişman olduklarını belirttiler.
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