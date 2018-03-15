Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Engelli vatandaşın hatalı park çilesi

Engelli vatandaşın hatalı park çilesi

Dilaver’in kaldırıma çıkamayıp geri dönmesi

Yaya Kaldırımı Engelli Rampası Akülü Araba Zabıta Yaya Geçidi 

-Mevlit Dilaver’in otomobilin yanında beklemesi
-Hatalı park yapan otomobil sürücüsüne tepkisi
-Otomobilin etrafından dolaşması
-Otomobilin diğer tarafından da çıkamaması
-Trafik polislerin otomobili fotoğraflaması
-Trafik polislerinin ceza kesmesi
-Otomobilin çekici ile kaldırılması

( ZONGULDAK )- Hatalı park yüzünden 40 dakika kaldırıma çıkamadı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir sürücünün yaya geçidine park ettiği otomobilden dolayı engelli rampasını kullanamayan fiziksel engelli bir vatandaş kaldırıma çıkabilmek için 40 dakika bekledi. Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Mevlit Dilaver akülü arabası ile yolun karşısına geçti ancak, kaldırıma çıkamadı. Yaya geçidine park eden 67 SF 294 plakalı otomobilin engelli rampasını da geçişe kapatması fiziksel engelli Mevlit Dilaver’e zor anlar yaşattı. Engelli rampasına hatalı park eden otomobil yüzünden çıkamayan Dilaver yaklaşık 40 dakika bekledi. Polis ve zabıtayı arayıp bilgi verdiğini belirten Dilaver, otomobil kaldırılana kadar bekleyeceğini söyledi.

Bir süre sonra olay yerine gelen Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri yaya kaldırımına park eden otomobile 216 TL ceza uyguladı. Trafik polisleri cezanın ardından hatalı park yapan otomobili çekici yaya geçidinden kaldırarak fiziksel engelli Mevlid Dilaver’in yolunu açtı. Otomobil belediye otoparkına çekilirken, Dilaver ise kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Burası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına BıraktılarBurası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına Bıraktılar
İnsan Kaçakçılarından Göçmenlere Akıl Almaz İşkenceİnsan Kaçakçılarından Göçmenlere Akıl Almaz İşkence
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı