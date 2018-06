Engelli vatandaşın akülü motorunu böyle çaldı Haberi

-hırsızın gelişi

- Adana’da yaşayan, diyabet hastalığından dolayı bir ayağı kesilen Ali İlanç’ın, 22 Haziran Cuma günü, gece saatlerinde akülü motoru, vicdansız hırsızlar tarafından çalındı. Mağdur olduğunu ve ne yapacağını şaşırdığını belirten Ali İlanç, “Motorum benim elim, ayağım, hayatım, her şeyimdi. Eve bağlandım, evden çıkamaz oldum” dedi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi, 81163 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İlanç (62), 01 FFT 073 plakalı akülü motorunu evinin önüne bıraktı. Apartmanın kilitli demir kapısına güvenen İlanç’ın motoru, 22 Haziran Cuma günü, saat 04.00 sıralarında, 20 yaşlarındaki bir hırsız tarafından çalındı. Apartmanda bulunan güvenlik kamerası, hırsızlık anını anbean görüntüledi. Kamera görüntülerinde apartmanın çevresinde bir süre dolaşarak gözlem yapan şahsın, şapkası ve eliyle yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Şahıs, motoru eliyle iterek, apartmanın otomatik kapısına götürdü. Daha sonra kapıyı rayından çıkararak açan şahıs, motorla birlikte gözden kayboldu. Diyabet hastalığından dolayı bir ayağı kesilen İlanç, kalp ve şeker hastası olduğunu, yürüyemediğini belirterek, “Motorum benim elim, ayağım, hayatım, her şeyimdi. O olmadan eve bağlandım, evden çıkamaz oldum. Çok mağdur durumdayım. Bunlar araştırıp, beni takip ettiler sanırım. Bilen birisinin yaptığından şüpheleniyorum, yabancı biri yapamaz bunu. Apartmanımızda kamera da var. Hırsız kamerayı görünce şapkasıyla yüzünü kapatıyor” diye konuştu.

Olayın yaşandığı gece saat 02.00’ye kadar uyanık olduğunu, haberleri seyrettiğini belirten İlanç, “Haberleri seyrettikten sonra yattım. Kapımız otomatik, demir kapı. Ona güveniyordum. Ben uyuyunca 20 yaşlarında biri geliyor, motoru bir şekilde çalıştırıp, kilitli kapıyı da açıyor” şeklinde konuştu.

Sabah uyandığında bir komşusunun haber vermesi üzerine motorunun çalındığını öğrenen İlanç, “Komşum bana ‘Ali abi, birisi senin motorunla çıktı, sen sandık’ dedi.

Ondan sonra farkına vardık. Sabah bir hüsranla uyandık. Sonra hemen polise müracaat ettik. Çok mağdur durumdayım, ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Sesini duyanlardan yardım beklediğini dile getiren İlanç, “Motorum olmazsa ben bitmişim. Evime mahkum olacağım. Lütfen motorumu bulsunlar” dedi.