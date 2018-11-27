Engelli vatandaşa sıfır fiyatına ikinci el çalışmayan joystick gönderdiler

-Telefonda dolandırıcı ile mesajların gösterilmesi

-Kendisini dolandıran adam ile konuşması

-Telefondaki mesajların gösterilmesi

-Mete ile röportaj

-Gönderilen joystick'in görüntüsü

-joystick'in ikinci el olduğuna dair izler

-Mete’nin evin içerisinde tekerlekli sandalye ile gezmesi

-Akülü aracın görüntüsü

-Dekontun görüntüsü



( MERSİN -ÖZEL) - Mersin’de yaşayan belden aşağısı tutmayan Bilal Mete, son bir aydır zor günler geçiriyor - Mete, "Bizler zaten engelli durumuna düşmüşüz, halen bizden para koparıyorlar, bizi kandırıyorlar" MERSİN



- Mersin’de yaşayan ve 5 yıl önce çalışırken 3. kattan düşüp, belden aşağısı tutmayan Bilal Mete, son bir aydır zor günler geçiriyor. Akülü aracı bozulan ve joystickten olduğu söylendiği için bir medikalcıdan joystick siparişi veren Mete’ye sıfır fiyatına ikinci el ürün geldi. Hem ikinci el hemde çalışmayan ürün karşısında şaşkına dönen Mete, "Bizler zaten engelli durumuna düşmüşüz, halen bizden para koparıyorlar, bizi kandırıyorlar" dedi.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Bilal Mete, 5 yıl önce inşaat ustası olarak çalıştığı bir inşaatın 3. katından, zemin katına düştü. Düşmenin etkisiyle omuriliği kırılan ve o günden beri belden aşağı tutmayan Mete, son bir aydır zor günler geçiriyor. Tedavileri bittikten sonra kullanmaya başladığı akülü aracına joystick sipariş veren Mete’ye ikinci el joystick geldi. Durum karşısında şaşkına dönen Mete, ürünü alıp, parasını iade etmeyen medikalcı için yetkililerden yardım bekliyor. "Bana sıfır fiyatına eskisini göndermiş" Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Mete, daha önce inşaat ustalığı yaptığını söyledi.



2013 yılında bir apartmanda çalıştığı sırada 3. kattan zemine düştüğünü kaydeden Mete, “Bunun neticesinde engelli oldum. Omuriliğim kırıldığı için belden aşağısı tutmaz durama geldi. Ben o dönemde sürekli hastanede yattım, ameliyatlar oldum. Uzun süre sırt üstü yatmamdan dolayı yatak yarası oluştu. O yüzden de kıpırdamadan 1 yıl yüz üstü yattım. Ondan sonra oğlum çalışarak, bana ikinci el bir akülü araba aldı. O günden beri o arabayı kullanıyordum. Geçtiğimiz günlerde şarjlı aracım bozuldu. Bir medikalcıya durumu anlattım, oda ’joystick'inde bir sıkıntı vardır’ dedi.

O zaman bende sıfırı olup olmadığını ve fiyatını sordum. Oda bana ’ikinci el joystick 450 lira, sıfır 900 lira’ dedi.

Bende kendisine eski istemiyorum zaten benim arabam eski bana yenisi yolla dedim ve oda ‘tamam ağabey gönderiyorum’ dedi.

Ancak bana sıfır fiyatına eskisini göndermiş. Ben bu ürünü istemiyorum dememe rağmen paramı da iade etmiyor. Türlü türlü sözlerle beni 10-15 gündür oyalıyor. Avukatımıza da söyledik. Avukatımız da ürünü ihbarnameyle beraber gönder dedi.

Ama adamlar ’kargo ile teslimatı almayız, Ankara’da bir tanıdığınız varsa ona yollayın o bize elden getirsin’ diye söylediler. Çünkü ürün kargo ile geri giderse suçlarını kabul etmiş olacaklar ama elden gönderirsek adamlar hem ürününü geri almış olacaklar hem paramı da göndermeyecekler. Çünkü halende göndermiyorlar” diye konuştu.

"Bizim gibi engelli insanları dolandırmaları insanın zoruna gidiyor" 1 aydan fazla süredir evden dışarı çıkamadığını kaydeden Mete, “Akülü aracım olmadığı için hiçbir tarafa çıkamıyorum. Adam bana halen diyor ki arabanı da gönder ben onu yapayım. Adam herhalde arabaya da el koymayı düşünüyor. Ben paramın iadesini istiyorum. Akülü arabamda olmuyor. Ben öyle çaresiz kaldım. Yetkililerden ricam bu tür insanlara çare bulsunlar. Bizim gibi insanları dolandırmasınlar. Bizler zaten engelli durumuna düşmüşüz, insanlar bizim sırtımıza kene gibi yapışmışlar, emiyorlar. Benim tek isteğim başkalarını dolandırmasınlar. Yeri geliyor insanın öz akrabası bile dolandırıyor. Çünkü beni de öz akrabalarım dolandırdı. Gariban insanları sömürüyorlar. Zaten insanlar engelli durumuna düşmüş, herkese muhtaç duruma düşmüşüz, bu adamlar da halen bizden para koparıyorlar, bizi kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Benim istediğim yetkililer buna bir çare bulsunlar. Bunlar bizi dolandırmasınlar. 900 liranın, paranın çok kıymeti yok ama bizim gibi engelli insanları dolandırmaları insanın çok zoruna gidiyor. Bizlere yardımcı olmaları gerekirken bizim gibi engellileri kandırmaları insanın ağrına gidiyor. İnsanı yaralayan sadece bu. Engelli, yaşlı insanları dolandırmaları çok zoruma gidiyor” şeklinde konuştu.



