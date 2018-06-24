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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Engelli vatandaş oy kullanamadığı için gözyaşlarına boğuldu

Engelli vatandaş oy kullanamadığı için gözyaşlarına boğuldu

Engelli vatandaşın ağlaması

Engelli Vatandaş 

-Engelli vatandaş okuldan ayrılması

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde engelli bir vatandaş, oy kullanmak için gittiği okulda asansör olmaması nedeniyle oyunu kullanamadı. Okuldan oy kullanamadan ayrılan vatandaş gözyaşlarına boğuldu. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’ne refakatçısıyla birlikte oy kullanmaya gelen 64 yaşındaki Adem Karabıyık, oy kullanacağı sandığın üst katta bulunması nedeniyle zor anlar yaşadı. Tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanmaya gelen Karabıyık, okulda asansör bulunmadığı için oy kullanacağı sandığa gidemeyince göz yaşlarına boğuldu. Bir süre okul önünde oyunu kullanabilmek için çözüm bekleyen engelli vatandaş beklediği çözüm gelmeyince oyunu kullanamayarak gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.
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