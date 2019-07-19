Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Engelli Tuncay'ın akülü arabası bozuldu, köy muhtarı sosyal medya hesabından yardım istedi

Engelli Tuncay'ın akülü arabası bozuldu, köy muhtarı sosyal medya hesabından yardım istedi

Engelli Tuncay İstanbullu'nun görüntüsü

Kurban Bayramı Bedensel Engelli Akülü Araba Yardım Çağrısı Tekerlekli Sandalye 

-Engelli Elif Özer'in görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Yusufeli ilçesi Pamukçular köyünde yaşayan bedensel engelli 40 yaşındaki Tuncay İstanbullu’nun akülü arabası bozulunca köy muhtarı Muhsin Topçu sosyal medya hesabından video yayınlayarak yardım istedi. Doğuştan bedensel engelli olan Tunçay İstanbullu, ailesiyle birlikte Yusufeli’nin Pamukçular köyünde yaşıyor. Tekerlekli sandalyesiyle köyde zaman geçiren İstanbullu tekerlekli sandalyesi bozulunca köy muhtarı Muhsin Topçu’dan yardım istedi. Muhtar Tuncay’ın bu isteğini cep telefonuna kaydederek, kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Videoda Tuncay İstanbullu, kurban bayramına kadar akülü araba istediğini söylüyor. Köy muhtar Muhsin Topçu, ”Tuncay kardeşimiz gerçekten ihtiyaçlı arabası var ama bozuk yaptıramıyoruz. Kurban Bayramı'na kadar akülü tekerlekli araba istiyor. Buradan hayır sahiplerine duyurulur” ifadelerini kullandı. Muhtarın yardım çağrısına Rize’den cevap geldi Muhtarın yayınladığı video kısa sürede yayılırken, Murat Dinç isimli Rizeli hayırsever vatandaş Tuncay’a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Muhtar hayırsever vatandaşa teşekkürlerini sunarken, "Tuncay’ın oturduğu ev engelli bireyin kalmasına uygun değil. Yapılacak yardımlar sayesinde Tuncay kardeşimiz evinde ve bahçesinde düzenlenerek akülü arabasıyla rahatça dolaşabilecek bir ortam sağlamak istiyoruz. Bunun içinde hayır sahiplerinden yardım eli bekliyoruz” dedi.
Öte yandan aynı köyde yaşayan yine bedensel engelli 17 yaşındaki Elif Özer’in ailesi de kızları için tekerlekli sandalye yardımı beklediklerini ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Kurban Bayramı Kutlama MesajlarıKurban Bayramı Kutlama Mesajları
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı