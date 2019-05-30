Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Engelli temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti - BOLU

Engelli temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti - BOLU

- Temizlik işçisinin açıklaması - Detay - Kuyumcunun açıklaması - Temizlik işçisinin altını sahibine teslim etmesi - Altının sahibinin açıklamasıBOLU (AA) - Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde, engelli kadrosunda temizlik işçisi olarak çalışan 47 yaşındaki Nevzat Güler, yerleri süpürürken bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti.Güler, İzzet Baysal Caddesi'nin trafiğe kapalı alanında yerleri süpürürken küçük bir altın kesesi buldu. Çevredeki vatandaşlara kesenin sahibini soran Güler, kimseden olumlu cevap alamadı. Bunun üzerine kesenin üzerinde ismi yazan kuyumcuya giden Güler, buradakilere sahibini tanıyıp tanımadıklarını sordu.Güler, altın kesesini kuyumcu çalışanlarının yardımıyla ulaştığı İrfan Başaran'a teslim etti.Nevzat Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 sene önce kaza yaptıktan sonra 3 ay komada kaldığını ve konuşma bozukluğu yaşadığını ifade ederek, 4,5 yıldır Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını söyledi.

Daha önce de bulduğu çanta ve cep telefonu gibi eşyaları sahiplerine ulaşamayınca belediyeye teslim ettiğini anlatan Güler, "Ben almam. 5 bin lira da para bulsam yine sahibine veririm. Ben ekmeğimi belediyeden yiyorum. Daha önce bir çanta buldum. Cep telefonu buldum. Onları belediyeye teslim ettim." dedi.
İçinde altın bulunan keseyi teslim alan İrfan Başaran da temizlik işçisi Nevzat Güler'e teşekkür ederek "Bu çok gurur verici bir olay. Ben zaten altının kaybolduğunu bile fark etmedim. Telefonla beni arayıp altın bulundu dediklerinde anladım. Şimdi de bana teslim ettiler." ifadesini kullandı. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın da Güler'e bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Temizlik İşçisi Konuşma Bozukluğu Kapalı Alan Çeyrek Altın Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı