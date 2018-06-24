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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Engelli taşıma aracı olmasaydı oyunu kullanmayacaktı

Engelli taşıma aracı olmasaydı oyunu kullanmayacaktı

ENGELLİ VATANDAŞIN EVİNDEN ALINMASI

Vatandaşlık 

-ENGELLİ VATANDAŞIN OKULA GETİRİLMESİ
-ENGELLİ VATANDAŞIN OY KULLANMASI
-ENGELLİ VATANDAŞ İLE RÖPORTAJ
-ENGELLİ VATANDAŞIN EŞİ İLE RÖPORTAJ

NEVŞEHİR -HD) NEVŞEHİR

- Nevşehir’de engelli bir vatandaşlar Nevşehir Belediyesi’nin engelli taşıma aracı ile evinden alınıp okula götürülerek oyunu kullandı. Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki engelli Aşır Yüksel, oy kullanmak için Nevşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu müracaatın ardından bu sabah saatlerinde engelli taşıma aracı ile evinden alınarak oy kullanacağı Damat İbrahim Paşa Ortaokulu'na götürüldü. Burada Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından oy kullanacağı salona götürülen 67 yaşındaki Aşır Yüksel oyunu kullanmasının ardından yeniden belediye ekipleri tarafından evine götürüldü. Engelli taşıma aracı olmasa oyunu kullanmayacağını ifade eden Aşır Yüksel böyle bir hizmet sağlanarak vatandaşlık görevini yapmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Yüksel, “ 1 yıldır engelliyim. Bir kadın bize belediyeye dilekçe verin oy kullanmak istiyoruz ama engelliyim diye dedi.
Eşimde belediyeye müracaatta bulundu. Böyle bir uygulamadan çok memnunum. Allah razı olsun. Bu araç olmasa oy kullanmaya gelmeyecektim” dedi.
Aşır Yüksel’in eşi Mualla Yüksel’de açıklamasında, “ Belediyeye gittim ve belediyeden yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Bugünde belediye tarafından gönderilen araç ile oyumuzu kullandık. Bu araç olmasaydı eşimde bende oy kullanmayacaktık” diye konuştu.

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