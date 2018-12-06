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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Engelli Suriyelilere 'Tuk Tuk' motosiklet dağıtıldı

Engelli Suriyelilere 'Tuk Tuk' motosiklet dağıtıldı

Motosikletlerin görüntüsü

Engelli Aile Uttu Allah 

-İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten’in konuşması
-Suriyeli engellililerin Serkan Ökten ile konuşmaları
-Tuk Tuk motosiklete binen engelli Suriyeliler

( KİLİS ) Engelli Suriyelilere "Tuk Tuk" motosiklet dağıtıldı KİLİS

- İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından engelli 10 Suriyeli şahsa, "Tuk Tuk" diye tabir edilen sepetli motosiklet dağıtıldı. İHH Koordinasyon Merkezinde engellilere Tuk Tuk motosiklet dağıtımında konuşan İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriyeli engelli ailelere kalkındırma projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bu engelli ailelerin Kilis’in içerisinde hem meyve dağıtarak, hem çeşitli malzemeler dağıtarak, kendi ailelerini geçindirmeleri için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün 10 tane aileye inşallah tuk tuk vereceğiz. Bu tuk tuklarla aileler geçindirmek için çeşitli malzemeler satacaklar. Bu malzemelerle hayatlarını idame ettirmeye çalışacaklar. Daha önce 15 tuk tuk dağıtmıştık. Bugün 10 tuk tuk dağıtıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu proje kapsamında devam edeceğiz dağıtmaya, çeşitli STK’ların bize vermiş olduğu desteği bu tip projeler ile devam ettireceğiz” diye konuştu.
Daha sonra proje kapsamında 10 Suriyeli engelliye tuk tuk motosiklet dağıtıldı. Suriyeliler engelliler tuk tuk motosiklete binerek evlerinin yolunu tuttular.
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