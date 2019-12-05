Engelli sporculara anlamlı destek

-Yemek

-Röportaj

-detaylar



( İSTANBUL )- 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı, öğle yemeğinde ağırlandı İSTANBUL



- 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlenen öğle yemeğinde ağırlandı. Engelli sporcular kendilerine verilen destek için teşekkür ederken, yemek programında renkli görüntüler oluştu. Park Adana Restaurant ve Bursa Fenerbahçeliler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar erkek ve kadın basketbol takımını Ataşehir’de düzenlenen öğlen yemeğinde misafir etti. Yemeğe 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar basketbol takımı başkanı Kemal Yüksel, Genel Menajeri Ogün Karataş, Baş antrenör Can Aksu, Bursa Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyesi Cihan Taner, takım oyuncuları ve 1907 Fenerbahçe derneği çalışanları katıldı.

Yemek sırasında kısa bir konuşma yapan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Başkanı Kemal Yüksel, “Yaklaşık 30 yıldır tekerlekli basketbol ligine emek verenlerden biriyim. Kulübün başkanlığını yapıyorum. Fenerbahçe ismini aldıktan sonra 2 yıldır yükselişe geçtik şampiyon olduk ve Avrupa’da da şampiyon olduk. Bu yıl da namağlup şekilde lige devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın amacı engelli kardeşlerimizin hayata tutunması ve spora kazanmasını sağlıyoruz. Bizim sporcularımız ağır engelli sporcular bu kardeşlerimizi sporla hayata bağlıyoruz. Dünyanın en güzel ligine sahibiz. 64 takım her hafta Türkiye’nin dört bir yanına deplasmana gidiyor. Bu yıl bir ilk yaşandı tekerlekli sandalye basket takımımızdan bayan bir sporcumuz İtalya’ya transfer oldu. Onun için, bizim için mutluluk verici. Biz engelli kardeşlerimizin eve hapsolmamalarını, sokağa çıkmalarını istiyoruz. Spor yapmalarını, spor ile hayata tutunmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte konuşan Bursa Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Taner, “Bursa Fener Bahçeliler Derneği olarak İstanbul’a geldiğimizde Ataşehir’e yemeğe geliyoruz. Bu yemek programını Hünkar Beye teklif ettik sağ olsun bizi geri çevirmedi, takımımızla buradayız desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ligin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten 1097 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Baş antrenörü Can Aksu, “Bu güzel programı düzenleyen Fener Bahçeliler Derneğine ve yemek programına sponsor olan Hünkar Beye böylesine güzel bir ortamda bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz lig devam ediyor maçlarımız yoğun namağlup şekilde ligi tamamlamak istiyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler günü bir kutlama değil farkındalık oluşturma günü buradan yılın bir günü değil 365 gün engelli kardeşlerimizin farkında olalım onlara destek verelim” dedi.

Yemekte konuşan işletme sahibi Hünkar Gülmez, “Park Adana olarak yılın bir günü değil 365 günü engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bütün engellerin ortadan kalkmasını istiyoruz. Sosyal sorumluluk olarak üzerimize düşen neyse yerine getirmeye hazırız. Bugün sporcularımız misafir, bu durumdan oldukça memnunuz” diye konuştu.

Düzenlenen yemek programın ardından engelli sporcu Kinem Kulbay işletme sahibi Hünkar Gülmez’e plaket, Bursa Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyesi Cihan Taner’e de forma takdim etti.



loading...