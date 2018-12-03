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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli sporcu aynı anda 15 öğrenciyle satranç oynadı Haberi

Engelli sporcu aynı anda 15 öğrenciyle satranç oynadı Haberi

maçtan görüntüler

Satranç Okul Müdürü Öğrenciler 

-okul müdürü ile röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te engelli satranç sporcusu Oğuzhan Şahin aynı anda 15 kişiyle satranç oynadı. Etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ali İhsan Damgacı: ”Oğuzhan öğrencilerimizi motive ediyor. Onlar herhangi bir engellin, düşünmeye ya da hayata engel olmadığını görüyorlar ve hayata kendilerini daha iyi hazırlıyorlar" dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik kapsamında satranç sporcusu Oğuzhan Şahin aynı anda 15 öğrenciyle maç yaptı. Okul Müdürü Ali İhsan Damgacı: “ Bu çalışma 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yaptığımız bir çalışma. Oğuzhan Şahin Marmaris’in yetiştirdiği satranç sporcularından biridir. Engel tanımadı satranca olan sevgisinden dolayı. Bizim öğrencilerimize satranç şov yapıyor şimdi. 15 öğrencimizle aynı anda maç yapıyor. Zor bir alan ama Oğuzhan bunu yapabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımızın motivasyonunu da sağlıyor. Öğrencilerimiz de herhangi bir engellin, düşünmeye ya da hayata engel olmadığını görüyorlar ve hayata kendilerini daha iyi hazırlıyorlar" dedi.

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