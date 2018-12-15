Engelli sokak hayvanlarına siz de engel olmayın

-Sakat sokak köpeğinden detaylar

-Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Önder Kersu ile röportaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Tedavinin ardından doğaya salınan sakat hayvanlar bilgisizce yapılan ihbarlar yüzünden özgürlüklerine kavuşamıyor- Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Önder Kersu;- "Tedavi sonrası salınan hayatını devam ettirebilecek sakat hayvanlar için sürekli ihbar ve şikâyetler alıyoruz"- "Sakat sokak hayvanları da engelli insanlar gibi hayatlarına gayet normal bir şekilde devam edebilirler"- "Sokakta yaşayabilecek hayvanlar ihbarlar yüzünden artık salınamıyor, gerçekten yardıma muhtaç hayvanların tedavilerinin bile bu yüzden gecikiyor" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de tedavi edilip hayatını idame ettirebilecek duruma gelen, fakat kalıcı sakatlıkları bulunan sokak hayvanları, duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar yüzünden özgürlüklerine kavuşamıyor. Doğuştan veya sonradan oluşan sakatlıklara sahip sokak hayvanları vatandaşların ihbarı sonrası belediye ekiplerince alınıp tedavileri için barınağa getiriliyor. Tedavi süreci bittikten sonra bir müddet veteriner hekimler tarafından bakımları yapılan hayvanlar gözlem süreci boyunca takip ediliyor. Fazladan yapılacak bir müdahale kalmayan ve hayatlarını idame ettirecek duruma gelen hayvanlar, ekipler tarafından şehrin farklı bölgelerine bırakılıyor. Fakat salınımı yapılan sakat hayvanları gören duyarlı vatandaşlar, belediye ekiplerini arayarak hayvanların yardıma muhtaç olduğunu ve tedavi edilmesini istediklerini bildiriyor. Durum vatandaşlara izah edilse dahi şikâyetlerle karşı karşıya kalındığını aktaran Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Önder Kersu, bu tarz şikayetler ve ihbarlarla gün içerisinde sık sık karşılaştıklarını söyledi.



Sokakta yaşayabilecek hayvanların bile bu ihbarlar yüzünden artık salınımının yapılamadığını, hatta gerçekten yardıma muhtaç hayvanların tedavilerinin bile bu yüzden geciktiğini dile getiren Veteriner Hekim Kersu, “En büyük sorunumuz sakat, iyileşemeyen ya da ayaklarını aldığımız sokak hayvanlarımız oluyor. Bunları biz tekrardan sokağa salamıyoruz. Çünkü sokağa saldığımız zaman bize geri dönüş sağlıyorlar. Örneğin sol ön ayağından felçli bir köpeğimiz vardı. Anadolu Üniversitesi’nden bir hocamız sahiplendi. Fakat yeri olmadığı için üniversitenin bahçesinde bakıyordu. Tasma aldı. Üzerine de ‘Bu hayvan felçli. Almayın ve barınağı aramayın’ diye yazdı. Ona rağmen duyarlı vatandaşlarımız başında oturup ağlıyor ve burayı arıyorlar. ‘Bu köpeği gelin alın, ayağı sakat’ diye. Ama o ayak felçli. Hiçbir veteriner hekimin yapabileceği hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. “İnsanlar da bu şekilde yaşıyor” Sakat sokak hayvanlarının da engelli insanlar gibi hayatlarına gayet normal bir şekilde devam edebileceklerini söyleyen Kersu, insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Sahiplenme konusunda önceliğin bakıma muhtaç ve ilgi isteyen hayvanlara verilmesi gerektiğini vurguladı. Daha sevecen ve korumacı içgüdülere sahip olduklarını sözlerine ekleyen Veteriner Hekim Önder Kersu, “İnsanlarda da var aynı şeyler. Sakat yaşayacak. İnsanların bilinçlenmesi gerekiyor. İzah ediyoruz, ‘Yok siz imtina ediyorsunuz. Almak istemiyorsunuz’ gibi ithamlarda bulunuyorlar. Bizim en çok yakındığımız konular bunlar. Biz de bu durumdaki hayvanları buradaki bahçemize salıyoruz. Şu anda 5-6 tane ayağı kesik, sakat hayvanlarımız var. Biz kendimiz bakmaya çalışıyoruz. İnsanlardan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bilinçlenmelerini istiyoruz. Felçli, sakat hayvanlar da sokakta yaşayabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü insanlar da var aynı şekilde. İlk başta barınaklarda sakat hayvanları sahiplenmeye çalışsınlar. Tercihleri o olması lazım. Çünkü onlar var bakıma muhtaç ve özel bir ilgi isteyen. Sevgi isteyen o hayvanlar var. İlk başta onlara öncelik versinler. Çok sevecen hayvanlar. Yere yatıyorlar. Kendilerini sevdirmek istiyorlar. Hepsi o tarz hayvanlar. Bekçilik koruma içgüdüsü de daha çok gelişiyor onların. Onları sahiplensinler” şeklinde konuştu.



