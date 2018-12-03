Engelli sanatçı Mehmet Emin Erdal’ın ‘Hüsn-ü Naht’ sergisi açıldı

-Hasan Suver’in konuşması

-Sergi açılışı

-Serginin gezilmesi ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Engelli sanatçı Mehmet Emin Erdal’ın 50 eserinin yer aldığı Hüsn-ü Naht Sergisi Fatih Belediyesi Sergi Salonu’nda açıldı. Yoğun bakımda tedavi gören ve ameliyata girecek olan sanatçı, sergisinin açılışına katılamadı. 1991 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanatçı Mehmet Emin Erdal’ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü ve ameliyat edileceği için açılışa katılamayan Mehmet Emin Erdal’ın sergisi, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Zeytinburnu Belediyen Başkanı Murat Aydın tarafından açıldı. “Sanat olmazsa olmazımızdır” Açılış töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, son yıllarda kendini Naht sanatı ile ifade eden Mehmet Emin Erdal için şifa dileklerinde bulundu. Konuşmasında sanatında da önemine değinen Suver, “Buruk bir açılış. Öncelikle Mehmet Emin Erdal kardeşimize Cenab-ı Hak’tan acil şifalar diliyoruz. Onun adına bir sergi açıyoruz, onun eserlerini sergiliyoruz. Gerçekten büyük bir sıkıntı içinde, Cenab-ı Hak onun yar ve yardımcısı olsun. Kendisinin uğraş alanı fevkalade takdir edilecek bir şey. Sanat, medeniyetler için çok önemli bir uğraş alanı. Sanat, medeniyetin adeta açan bir çiçeği. Meyve ise bilim ve teknoloji olarak bu işi tamamlar. Dolayısıyla sanat olmazsa olmazımızdır. Bir medeniyetin geleceğini hayal edebilmesi, gelecekle ilgili düşündürebilmesi için mutlaka sanat faaliyeti olması gerekir. Bizler bir dönemde bunu çok iyi yaptık fakat bir şekilde durdurulduk. İnşallah bundan sonra Mehmet Emin Erdal kardeşimiz gibi bu alanda bizlere yeni ufuklar açacak yeni sanatçılara ihtiyacımız var. Bu ufuk açıldıkça medeniyetimiz yeniden ihya ve inşa sürecini başlatacaktır” dedi.

Açılışın ardından heyet ve sanatseverler 50 eserden oluşan sergiyi gezdi. Fatih Belediyesi Ana Bina Sergi Salonu’nda açılan sergi 8 Aralık tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

