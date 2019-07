Engelli şahıs, Tarihi Cezaevi önünde kitap satarak geçimini sağlıyor

-KITAP SATAN RECEP UGUR VE ACIKLAMALARI

-GEZMEYE GELEN VATANDAS ROPORTAJI



SİNOP



- Sinop'ta doğuştan bedensel engelli bir şahıs, geçimini sağlayabilmek için Tarihi Cezaevi önünde kitap satıyor. Tarihi Sinop Cezaevi önünde kitap satarak geçimini sağlamaya çalışan bedensel engelli Recep Uğur (40), buraya giden günlük turlara katılanların, sattığı kitaplara ilgi gösterdiklerini söyledi.



Tarihi cezaevinde kalan Sabahattin Ali'nin kitaplarını sattığını belirten Recep Uğur, "Sabah saat 10.00’dan akşam saat 19.00’a kadar satışlarımı sürdürüyorum. Yaz sezonu boyunca her gün geliyorum. Kitap satmaya bayramın 2.günü başladım. O zamandan beri her gün geliyorum. Sabahattin Ali Sinop Cezaevini anlattığı ve ceza evinde kaldığı için gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Gelirime katkı oluyor. Bu yüzden bu kitapları satıyorum” dedi.

Sinop’un Erfelek ilçesinden Tarihi Cezaevini gezmeye gelen Berkant Top ise, “Engelli ağabeyimiz burada kitap satıyor. Burada kalmış olan ünlü şairimiz Sabahattin Ali kitaplarını satıyor. Her gün tezgahını açıyor. Biz de yardımcı olmalıyız. Hem genel kültürümüz gelişir hem de ağabeyimize yardımcı olmuş oluruz. Ben Sabahattin Ali’nin Sırça Köşk kitabını aldım” dedi.

