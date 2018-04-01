Engelli okçunun hedefi ay-yıldızlı forma - TEKİRDAĞ
- Hayriye Deniz Kurtun salona gelişi - Isınma hareketleri - Ok atma - Hayriye Deniz Kurt ile röportaj - Antrenör Aysel Babagür ile röportajEngelli okçunun hedefi ay - yıldızlı forma - Trafik kazası sonrası hayatına tekerlekli sandalyede devam eden 23 yaşındaki Hayriye Deniz Kurt, tanıştığı okçuluk sporunda öncelikle milli formayı giymeyi amaçlıyor - Hayriye Deniz Kurt:"Milli takıma seçildikten sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum. İnsanın engelli olması spor yapmasına engel değil"TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ 'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatına tekerlekli sandalyede devam eden 23 yaşındaki Hayriye Deniz Kurt, tanıştığı okçuluk sporunda önce milli formayı giymek, ardından da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.Hayriye Deniz Kurt, 21 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci oldu. Kazanın ardından yürüme yetisini kaybeden Kurt, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürürken okçuluk sporuyla tanıştı.Eve kapanmak yerine bir şeylerle uğraşıp zaman geçirmek isteyen Kurt, yaptığı araştırmalar sonucu sosyal medyada tanıştığı engelli milli okçu Yiğit Caner Aydın'ın yönlendirmesiyle Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kurslara katıldı. Antalya'da 3 - 5 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası ve bu yıl düzenlenecek diğer şampiyonlarda derece elde edip, milli takıma seçilmeyi amaçlayan Kurt, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Bedensel Engelliler Milli Takımı'nda da yer almak istiyor.Hayriye Deniz Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan istedikten sonra hiçbir şeyin başarıya engel olamayacağını söyledi.
Kaza geçirmeden önce herhangi bir sporla ilgilenmediğini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:"İki yıl önce bir trafik kazası geçirdim ve omurilik felci oldum. O günden sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başladım. Kazadan sonra bir şeylerle uğraşmak zaman geçirmek istedim. Eve kapanıp evde kalmak istemedim. Farklı spor dallarını araştırdım, neler yapabilirim diye baktım. Okçuluk bana daha cazip geldi. Diğer sporlara göre daha çekici. Okçuluğa başlamak istedim, araştırdım. Sonra sosyal medyadan milli okçu Yiğit Caner Aydın tanıştım, kendisi beni Aysel hanıma yönlendirdi." - "İlk hedefimiz milli takım"Engelli sporcu Kurt, okçuluğun hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendisine iyi geldiğini belirterek, şunları kaydetti:"Yaklaşık 3 aydır bu sporla uğraşıyorum. Okçuluğa başlatıktan sonra zaman daha güzel geçiyor. Eve kapalı kalmıyorum. Biraz erken oldu ama hedeflerimiz büyük. İlk olarak hedefimiz milli takım. Milli takıma seçildikten sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum. İnsanın engelli olması spor yapmasına engel değil." - "Günde en az 120 ok atıyorum"Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Kurt, şu ifadeleri kullandı:"Sadece okçuluk değil diğer sporlar da yapılabilir. Engelliyim diye kimse eve kapanmamalı, dışarı çıkmalı, sporla, farklı şeylerle uğraşmalı. Kaza geçirdiğimde bu durumu kabul edemedim ama daha sonra başarılı engelli sporcuların olduğunu gördükçe insan daha çok umutlanıyor. O zaman hiçbir şeyin başarıya, spor yapmaya engel olmadığını anlıyor insan. Haftada 4 gün geliyorum, yaklaşık 2 saat çalışıyorum. Günde en az 120 ok atıyorum ama bazen 150'ye de çıktığı oluyor." - Antrenör Babagür: "Çok istekli ve özverili bir sporcu"Okçuluk antrenörü Aysel Babagür de Hayriye Deniz Kurt'un çok istekli ve umutlu bir sporcu olduğunu ve istediğini başaracağını aktardı.Babagür, şöyle konuştu:"Deniz, bizim ilk bedensel engelli okçumuz. İlk geldiğinde çok heyecanlı ve umutluydu. Çok istekli ve özverili bir sporcu. İlçede ikamet etmesine rağmen kendi imkanlarıyla hiç aksatmadan çalışmalara katılıyor. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. 3 - 5 Nisan tarihlerinde Antalya'da Türkiye Şampiyonası yapılacak. Bu şampiyonayla kalifikasyonumuz belirlenecek. Bu şampiyona ve bu yıl yapılacak diğer şampiyonalar, 2020 Paralimpik Oyunları'nın seçmeleri yapılacağı için çok önemli. Deniz düzenli olarak çalışmalarına devam ettiği takdirde milli takımdaki diğer arkadaşlarının seviyesine gelecektir."