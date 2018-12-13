Engelli öğrenciye darp iddiasına tepki gösteren veliler öğretmeni savundu

--Veliler detay

--Çağla Yıldırım röp.

--Meryem Çalışkan röp.

--okulda detay

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da işitme engelli öğrencinin öğretmeni tarafından darp edilmesi iddiasına tepki gösteren veliler, öğretmenin masum olduğunu savundu. Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlköğretim Okulunda 4 gün önce meydana gelen olayda iddiaya göre, 3-D sınıfında okuyan yüzde 62 işitme engelli ve iki kulağında da cihaz bulunan İ.T.(9) bir arkadaşıyla kavga etti. İki öğretmen tarafından sakinleştirilmeye çalışılan İ.T. güçlükle sınıftan götürüldü. Sürüklene sürüklene götürülen çocuğa, koridorda kollarını sıvayan erkek bir öğretmenin tokat attığı ve saçını çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından okulun önünde toplanan diğer veliler, olayda öğretmenin hiçbir suçu olmadığını ileri sürdü. Bazı velilerin de gözyaşı döktüğü açıklamada grup adına konuşan Çağla Yıldırım, İ.T.'nin sürekli sınıf arkadaşlarına şiddet uyguladığını ileri sürdü. İ.T.'nin arkadaşlarının kişisel eşyalarına da zarar verdiğini iddia eden Yıldırım, "Engelli olduğu için öğretmen, ‘kaynaştırmak lazım, bizim sınıfımızdan olmalı’ diyerek bizi durdurdu. Biz de mağduruz. Bir noktada dayanamadım, şikayette bulundum. Okuldan yapılması gereken varsa yapılsın diye şikayette bulundum" dedi.

Bir diğer veli Meryem Çalışkan ise öğrencinin şiddet eğilimli bir çocuk olduğunu savunarak, "Çocuklara tekme, tokat dayak atıyor eşyalara zarar veriyor. 1. sınıftan beri beraberiz. Dur denilmesi gerekiyor. Öğretmenimize de zarar veriyor. Bizim öğretmenimizin öyle bir şey yaptığını zannetmiyoruz. Bir an önce bir şey yapılsın. Tekme tokat giriyor" diye konuştu.



