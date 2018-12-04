Engelli öğrencinin sınıfına merdivenden sürünerek çıktığı iddiası Video

--ASANSÖRÜN BAKIMININ YAPILMASI

--OKUL MÜDÜRÜ MUSTAFA ŞAHİN RÖP.

--OKULDAN DETAYLAR

--ASANSÖRÜN ÇALIŞMASI DETAY

--HABERLE İLGİLİ GEREKLİ DETAYLAR



( ANTALYA )- İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu Müdürü Mustafa Şahin: “Okulun asansörü her zaman çalışır durumdadır " ANTALYA



- Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu'nda engelli öğrencinin sürekli bozulan asansör sebebiyle merdivenleri sürünerek çıktığı iddialarına ilişkin Okul yönetiminden açıklama geldi. Okul Müdürü Mustafa Şahin, okuldaki asansörün faal olduğunu ve öğrencinin sınıfına gitmek için merdiveni sürünerek çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi.



Engelli öğrencilere devamlı yardımcı olduklarını ve sıkıntı yaşamamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Şahin, düzenli olarak bakımı yapılan ve devamlı faal halde olan asansörün anahtarının birisinin öğrencinin ailesinde bulunduğu bilgisini paylaştı. Asansörün çalışmadığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Okul Müdürü Şahin şöyle devam etti: " Asansör için bir firma ile sözleşmemiz var. Her ayın sonunda genel bakımı yapılır ve bize raporu verilir. Arıza ve elektrik kesintisi durumunda öğrenciyi asla mağdur etmeyiz. Arıza durumunda bir saat içinde bakım yapılıp söz konusu arıza giderilir " dedi .Mustafa Şahin, asansörün faal olmasına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula engelli rampasının yapılacağını da sözlerine ekledi.

