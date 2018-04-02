Engelli öğrencilerden Mehmetçiğe destek

-ENGELLI OGRENCI NURTEN DEMIR ACIKLAMALARI

-MILLI EGITIM MUDURU NEVZAT TURKKAN ACIKLAMALARI

-ENGELLI OGRENCILER VE GONDERILEN URUNLER



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop’ta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, hep birlikte el ele vererek Afrin'de mücadele eden Mehmetçiklere moral verecek. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezinde eğitim gören öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de çarpışan Türk Silahlı Kuvvetlerine moral vermek amacıyla kendi yaptıklar el işi ürünleri, kendi yazdıkları mektupları ve Türk bayraklı çıkartmaları Mehmetçiğe gönderecek. Aynı zamanda giysi yardımı da yapacak. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımız, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bizlere bir yazı göndermişlerdi. O yazıya binaen şube müdürüm, müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve dünyanın en güzel öğrencileri el emeği göz nuru. Bu arkadaşlarımız ile bir toplantı yaptık. Acaba bu Afrin’deki askerlerimize onları mutlu edecek biz buradan ne yapabiliriz anlamında bir düşünce platformu yaptık. Bu düşüncelerimizin neticesinde bizim öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz bize bu ürünleri sundular. Biz askerlerimize başarılar diliyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz. Askerlerimizin Sinop olarak yanındayız” dedi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu el sanatları öğretmeni Nurten Tekin ise, “Şimdi bize resmi yazı geldiğinde bakanlığımızdan müdür bey bize bunu iletti. Çocuklarımıza ben dedim ki, Afrin’e ürünler gönderilecek destek verir misiniz? Engelli öğrencilerimizin hepsi ama engelsiz gibi maşallah hepsi iş yaptılar. Bunu yaparken de kesinlikle yapmayız ya da yapamayız demediler. Canı gönülden hepsi tek tek uğraşarak 2 gün içerisinde bu ürünleri tespihleri bitirdiler. Afrin’e göndermek için elinden geleni yaptı hepsi. Sizin adınıza onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yeri geliyor farklı kişiler bunları yapmak istemiyor. Ama onlar kendi ortamlarında ne yapmak isterlerse hepsini yaptılar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Şimdi biz engelli öğrencilerimizle Afrin’e destek amaçlı tespih göndermeyi uygun gördük. Yani çünkü tespih onlara orada hem maddi hem manevi bir değer kazanacakları için. Öğrencilerimize söylediğimde önce bileklik demiştik ama sonra tespihe çevirdik. Manevi bir değerin olacağını düşünerekten öğrencilerimizle tespih yapmayı uygun gördük” diye konuştu.

“Çok sevindik” Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda eğitim gören engelli Nurten Demir ise çok sevinçli olduklarını belirterek, “Askerdekilere tespih yaptığımız için çok sevindik. Onlara bir katkıda bulunduğumuz için teşekkür ederiz. Mutluyuz. Şuan şehitlerimiz de var onlara da üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

