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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli öğrencilerden 'Beni fark et yeter' klipleri - KAHRAMANMARAŞ

Engelli öğrencilerden 'Beni fark et yeter' klipleri - KAHRAMANMARAŞ

Engelli öğrencilerden "Beni fark et yeter" klipleri - KAHRAMANMARAŞ - Klipten görüntüler (NOT ANONİM TÜRKÜDÜR) - Müzik öğretmeni Beyhan Kaya'nın sınıfından görüntüler - Klibe katılan öğretmen ve öğrencilerden görüntüler - Okul Müdürü Sinan Coşkun'un konuşması - Müzik öğretmeni Beyhan Kaya'nın konuşması - 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Akdere'in konuşması - 8. sınıf öğrencisi Ramazan Türkkaya'nın konuşmasıEngelli öğrencilerden "Beni fark et yeter" klipleri - Kahramanmaraş 'ta Melek Çocuklar ve Aileleri Yaşam Derneği ile 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğrenci ve öğretmenleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için iki klip hazırladı - Engelli bireylerle yönelik farkındalığı artırmak için hazırlanan kliplerde, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında "Elmalar" ve "Mektebin Bacaları" adlı türküler seslendirildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta Melek Çocuklar ve Aileleri Yaşam Derneği ile 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğrenci ve öğretmenlerince farkındalık oluşturmak amacıyla "Beni fark et yeter" isimli iki klip çekildi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müzik öğretmeni Beyhan Kaya öncülüğünde hazırlanan kliplerde, öğretmenler ve öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında "Elmalar" ve "Mektebin Bacaları" adlı türküleri seslendirdi.Okul Müdürü Sinan Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerin müzikle öz güvenlerinin arttığını belirterek, klipte 24 öğretmen ve 5 öğrencinin yer aldığını söyledi.

Müziğin özel eğitim gören çocuklara bir nevi terapi olduğunu ifade eden Coşkun, "Öğrencilerimiz müziği çok seviyorlar. Müzik sayesinde çocuklarımızın sosyalleştiklerini, konuşma becerilerinde gelişmeler olduğunu gördük. Türkiye genelinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu klibi çektik. "diye konuştu.
Özel öğrencilere sorumluluk verildiğinde birçok şeyi başardıklarının net bir şekilde gözlemlendiğini aktaran Coşkun, hayal ve becerin olduğu yerdi engelin bulunmadığını dile getirdi.25. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müzik öğretmeni Beyhan Kaya ise özel çocukların hayatta fiziksel ve ruhsal birçok engelle karşılaştıklarını anımsattı.Amaçlarının çocuklara engelleri değil, başarıları göstermek olduğunu ifade eden Kaya, "Seslerinin daha cesaretli çıkması ve yeteneklerini sergilemeleri için bir koro kurduk. Öğretmenlerimizden destek istedik, sağ olsunlar hepsi de katıldılar. "dedi.
125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu 8. sınıf öğrencisi Ramazan Türkkaya da, herkes yapabiliyorsa kendisinin de yapabileceğini düşündüğünü ve cesaretini toplayarak şarkı söylemeye karar verdiğini anlattı.Okulun 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Akdere ise şarkı söylemenin kendisine çok iyi geldiğini bu nedenle ekibe katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

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