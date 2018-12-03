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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli öğrenciler şarkı söyleyip, duvar boyadı

Engelli öğrenciler şarkı söyleyip, duvar boyadı

Öğrencilerin etkinliği

Sevgisizlik Öğrenciler Irak 

-öğrenci ve Aldoğan röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te Dünya Engelliler Günü’nde özel öğrenciler için etkinlik düzenlendi.
Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlendiği etkinlikte, öğrenciler hep birlikte şarkı söyleyip duvar boyadı yaptı. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engeliler gününde özel öğrencileri unutmadı. Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu’nda düzenlediği etkinlikte öğrenciler pasta kestikten sonra, şarkı söyleyip yeni açılan oyun sınıfında duvar boyadı. Öğrencileri Marmaris ilçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan yalnız bırakmadı. Aldoğan, öğrencilerle birlikte şarkı söyleyip boyama yaptı. Amaçlarının her zaman özel öğrencilerin yanında olmak olduğunu belirten Aldoğan şunları söyledi: “Biz diyoruz ki herhangi bir gün değil, her zaman birlikte olalım. En büyük engel sevgisizliktir, sevgi engel tanımaz diyoruz.” dedi.
Özel öğrenciler ise etkinlikten duydukları memnuiyeti dile getirdi. (RT-MB-Y)
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