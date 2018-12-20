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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Engelli öğrenciler bocce öğreniyor - ANKARA

Engelli öğrenciler bocce öğreniyor - ANKARA

- Bocce antrenmanından detaylar - Engelli öğrenciler ve okul müdürü Fatih Erdoğan ile röportajANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi tarafından hazırlanan "Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında engelli çocuklar sporla buluşturuldu.İlçedeki 8 lisede öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 öğrenciyi sporla buluşturmayı hedefleyen Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi, engelli çocukların da spor yapmalarını sağlamak amacıyla bocce eğitimi veriyor.Proje kapsamında Kahramankazan Belediyesi Zihinsel Engelliler Eğitim ve Uygulama Okulundan bir grup öğrenci, projeyi yürüten öğrencilerle bocce öğrenmeye başladı.
Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonuna gelen öğrencilere bocce antrenörleri tarafından raffa disiplininde eğitim verilmeye başlandı. Bocce oyununun nasıl oynanacağına dair kendilerine teorik bilgiler verilen öğrencilerin salondaki performansı hocalarının takdirini kazandı.Okul müdürü Fatih Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Engellileri de nasıl hayatın içine dahil edebiliriz?" diye yola çıktıklarını ve sporla bunu gerçekleştirebileceklerini düşündüklerini anlatarak, "Bocce oynamaya karar verdik. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirdi. Hem eğlendiler, hem de spor yaptılar. Onları mutlu görmek bizi de mutlu etti. Bu etkinliğimize haftada bir gün olmak suretiyle proje süresince devam edeceğiz." dedi.

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