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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Engelli öğrenciler balık festivalinde buluştu - İSTANBUL Haberi

Engelli öğrenciler balık festivalinde buluştu - İSTANBUL Haberi

- Festivalden görüntüler - Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in konuşmasıEngelli öğrenciler balık festivalinde buluştuİSTANBUL (AA) - Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle balık festivali düzenlendi.
Beykoz Belediyesi'nin destekleriyle Anadolufeneri Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen festivalde, balık ikramının yanı sıra çeşitli gösteriler de yer aldı.Etkinlikte konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, engellilere yönelik ön yargının kırılması gerektiğini anlattı.Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de "Bugün çok özel bir gün. Birleşmiş Milletler'in 3 Aralık'ı Engelliler Günü kabul etmesinden dolayı dünya olarak bu konuda aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bizler de o hassasiyetin bir parçasını bugün kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Engelli dediğimiz zaman toplumun çok ciddi bir kesiminde böyle bir hassasiyet vardır. Başka bir duyguyla onlara bakıyoruz. Onlara yardımcı olmak bizlerin görevidir. Bu evlatlar bizim canlarımızdır." dedi.
Konuşmalarının ardından dans gösterileri sunuldu, katılımcılara balık ekmek ve meyve suyu ikram edildi.

Festival Balık Ekmek Öğrenciler Hassasiyet Balık Festivali 

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