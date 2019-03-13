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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli Merve’nin polis sevgisi

Engelli Merve’nin polis sevgisi

Polislerin eve girişleri

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-Evde Merve’ye hediye verilmesi
-Polis aracından detay
-Anne Münevver Aslan röportaj
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş’ta zihinsel engelli Merve Aslan’ın polise olan sevgisini duyan Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kıza sürpriz yaptı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta zihinsel engelli genç kızın polis teşkilatına duyduğu sevgiden haberdar olan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kıza sürpriz ziyarette bulundu. Onikişubat ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 25 yaşındaki Merve Aslan’ı polis ekipleri evinde ziyaret ederek, hediyeler takdim etti. Sabah saatlerinde polis ekiplerini karşısında gören Merve şaşkınlığını gizleyemezken, sevincinden polislere tek tek sarıldı. Polis ekipleri ise genç kıza çiçek, tişört, kalem, şapka gibi çeşitli hediyeler verdi. Üzerinde TDP logosu olan tişörtü giyip, şapkayı takan Merve Aslan, ’’Bende polis oldum" diyerek polis ekiplerine olan sevgisini yineledi. Merve’nin polisleri çok sevdiğini anlatan annesi Münevver Aslan, "Kızım polisleri çok seviyor. Kendisini daha önce de karakola götürmüştük, çok sevinmişti. Bugün de Toplum Destekli Polis ekipleri evimize geldi. Merve çok mutlu oldu. Her zaman bekleriz" dedi.

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