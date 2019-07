Engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı hayatı karardı İzle

-sağlık raporlarını göstermesi

( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Görme engelli baba cezası nedeniyle her gün 6 kilometre yol yürüyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da görme engelli 3 çocuk babası, 4 yıl önce dolandırıcılara kaptırdığı engelli maaş kartı nedeniyle dünyası karardı. Engelli babanın maaş kartı hesabına dolandırıcılara ait paradan giriş çıkış yapıldığı gerekçesiyle savcılık tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Akçakale ilçesinin kırsal Yukarıbeğdeş Mahallesine bağlı Göklü mezrasında yaşayan 33 yaşındaki görme engelli Halil Açar, iddiaya göre, 4 yıl önce engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı. Raporlu olan ve yüzde yüz görme kusuru bulunan Açar, 2’si kız, 3 çocuğu ile eşine bakamadığını söyledi.



Dolandırıcılara kartını kaptırdıktan sonra savcılık tarafından ilk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Açar, engellinden dolayı cezanın paraya dönüştürüldüğünü aktardı. 8 bin 100 TL para cezasına çarptırılan Açar, bu parayı da ödeyemeyince savcılık bu kez mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Uğraklı Mahallesine ait caminin bakımını yapmasını istedi. Her gün 6 kilometre yürüyor Görme engelli 3 çocuk babası Halil Açar, yüzde yüz görme engelli raporuna rağmen oğlu Yusuf’un yardımıyla her gün 6 kilometre yol yürüyerek, denetimli serbestlik kapsamında köy camisine giderek ibadetini yapıyor, günlük olarak imzasını atıyor. Görme engelli olduğu için çocuklarının da kendisiyle birlikte ceza çektiğini belirten Açar, cezanın kaldırılması için gözyaşı dökerek devlet yetkililerine seslendi. “720 TL ile geçiniyoruz” Daha önceleri 3 ayda bir aldıkları engelli maaşıyla geçinemediklerini ifade eden Açar, şimdilerde ise ayda bir verilen 720 TL maaş aldıklarını söyledi.



Açar, bu maaş ile de 5 kişilik ailesinin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. “Dolandırıcıların eline nasıl düştüm” Dolandırıcıların eline nasıl düştüğünü aktaran Engelli baba Açar, “Engelli maaş kartımı para çekmeye çalışırken düşürdüm. O sırada biri benden çaldı. Hakimin bana söylediği ise bulan kişi bir dolandırıcıya ait parayı benim karta yüklemiş. Sonrasında da parayı çekmişler. Bu dolandırıcılık olayı ise Kayseri’de olmuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Devlet büyüklerimden hayırseverlerden yardım istiyorum. Allah rızası için bana yardım edin. Kendim için değil, çocuklarım için yardım etsinler” dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sıkıntılar nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini aktaran baba Halil Açar, bu yüzden zaman zaman hafıza kaybı da yaşadığını belirti. 10 yaşındaki oğlu Yusuf’un geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Şanlıurfa dışındaki birçok hastaneye gittiklerini ve bu yüzden de çektiği kredi borcunu ödeyemediğini ifade eden Açar, devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.



