Engelli kursiyerlerden Afrin'deki askerlere anlamlı hediyeler - SİNOP

- Engelli kursiyerlerin yaptığı ürünlerden detaylar - İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan'ın konuşması - Kursiyerlerin konuşmasıEngelli kursiyerlerden Afrin'deki askerlere anlamlı hediyeler - Sinop Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan takı ve tasarım kursuna katılan engelli kursiyerlerce el emeğiyle yapılan ürünler, Afrin'de görevli askerlere ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildiSİNOP (AA) - Sinop 'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan takı ve tasarım kursuna katılan engelli öğrenciler tarafından yapılan el emeği ürünler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görevli olan askerlere ulaştırılacak.Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda el ürünlerinin tanıtımı yapılırken zaman zaman engelli kursiyerlerin duygulandıkları gözlendi.İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, burada yaptığı konuşmada, milletin her ferdinin bütün varlığıyla Türk askerinin yanında olduğunu söyledi.
Türkiye'nin dört bir tarafından askerlere moral olması amacıyla hediyeler gönderildiğine işaret eden Türkkan, "Ancak engelli kardeşlerimizin kendi el emekleriyle yaptıkları bu ürünler hem bizim açımızdan hem askerlerimiz açısından ayrı bir anlam taşıyor. Emek vermişler askerlerimize bu güzel hediyeleri yapmışlar. Ben açıkçası çok duygulandım. Kendilerine şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum." dedi. - "Bizi düşmanlardan kurtardılar daha ne isteriz"Engelli kursiyerlerden Arife Kanlı ise milletini düşmandan kurtaran askerler için ne yapsalar az kalacağını vurguladı.Şehitler için çok üzüldüklerini ifade eden Kanlı, "Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Savaşmaya devam eden askerlerimize moral olması amacıyla onlara tespih, anahtarlık ve kese gibi hediyelik eşyalar yaptık. Onlar bizi düşmandan kurtardılar daha ne isteriz." diye konuştu. Kursiyer Nurdan Demir de askerler için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.Engelli öğrencilerce yapılan ürünler Afrin'de görevli askerlere ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.