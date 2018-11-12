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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu - ADANA

Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu - ADANA

- Engelli Tuba Yıldız'ın düğün salonuna gelmesi - Tuba Yıldız'ın ağabeyiyle dans etmesi - Tuba Yıldız'ın oynaması - Salonda davetlilerden detaylar - Ağabey Bahri Yıldız'ın konuşması - Annesi Hatice Yıldız'ın konuşmasıEngelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu - Adana 'da engelli Tuba Yıldız'ın gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu - Anne Hatice Yıldız: "Kızımın en büyük hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum"ADANA (AA) - Adana 'da zihinsel ve bedensel engelli 36 yaşındaki Tuba Yıldız'ın gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.Hatice ve Abdullah Yıldız çiftinin doğuştan yüzde 92 engelli kızının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için ailesi düğün organize etmeye karar verdi.Bunun üzerine Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bir düğün salonu kiralayan aile, temsili düğün töreni düzenledi.
Mahallelinin de yoğun ilgili gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, düğünde halay çekilip kına yakıldı.Her ayrıntının düşünüldüğü etkinlikte gelinlik giyen Yıldız, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.Tuba Yıldız'ın annesi Hatice Yıldız, kızının hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ağabey Bahri Yıldız da Tuba'nın isteğini yerine getirmek için böyle bir düğün töreni düzenlendiklerini kaydetti.

Düğün Töreni Engelli Kız Bedensel Engelli Doğuş 

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