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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli kartıyla otobüse binen şahıs şoföre böyle saldırdı

Engelli kartıyla otobüse binen şahıs şoföre böyle saldırdı

Otobüs içerisi kamera görüntüsü

Minibüs Şoförü Kamera Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Polis Ekipleri 

-Şahıs yolcularla tartışırken görüntü
-şoföre saldırması

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de engelli kartıyla otobüse binen yolcu, önce yolcularla tartıştı ardından minibüs şoförüne saldırdı.Edinilen bilgiye göre olay, Niğde Şehiriçi taşımacılığı yapan C.S.’nin kullandığı 51 H 0009 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse engelli kartıyla binen Metin T. isimini kullandığı iddia edilen bir kişi, otobüsle son durağa kadar gidip tekrar şehir merkezine geldiği esnada önce yolcularla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle şahıs otobüs şoförüne tekme atarak saldırmaya başladı.
Art arda otobüs şoförüne tekme atan ve otobüse zarar veren şahıs otobüs şoförünün şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürdü.Karakolda ifadesi alınan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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