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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli kardeşler 1 günlüğüne polis oldu

Engelli kardeşler 1 günlüğüne polis oldu

ekiz kardeşler karakolda detaylar

İş Güvenliği Polis Kıyafeti Küçüklük Memur Doğuş 

-ekiz kardeşlerin emniyet aracı detayları
-baba kamil ekiz röportaj

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Nurettin Cinsoy Polis Amirliğinde engelliler bir günlüğüne polis oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehit Nurettin Cinsoy Polis Amirliğine gelen İzzet ve Doğan Ekiz kardeşler bir gün polis gibi görev yaptı. Doğuştan zihinsel engelli olan Ekiz kardeşler günlerinin büyük bir kısmını karakolda geçiriyorlar. Engelliler Günü münasebetiyle polis kıyafetiyle karakolda bir günlük polis gibi günü geçiren Ekiz kardeşler büyük mutluluk yaşadı. Karakolda bulunan polis memurları normal bir vatandaştan ayırt etmeksizin karakol içerisinde ilgilenerek emniyet aracıyla devriye atarak meraklarını gidermeye çalıştı. Konuyla ilişkin konuşan baba Kamil Ekiz, "5 çocuk babasıyım. İlk ve son çocuklarım zihinsel engelli. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü çocuklarıma bir günlüğüne emniyette görev yaptırdı. Çankırı merkezde asayiş güvenliği sağlamak üzere bir günlüğüne görev yaptılar. Emniyet camiasına teşekkür ederim” dedi.
Baba Ekiz, “Kafalarında doğuştan küçüklük var. Yüzde doksan engelliler. Sadece bugün değil her gün çocuklarım bu karakolda zamanlarını geçiriyor. Çankırı Emniyet Müdürlüğü gerekli ilgiyi gösteriyor. Tüm polislere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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