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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli kadının tek hayali Muazzez Ersoy'u yakından görmek İzle

Engelli kadının tek hayali Muazzez Ersoy'u yakından görmek İzle

Tokat'ta engelli kızın Muazzez Ersoy'un bir tv kanalındaki programını izlemesi

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-Muazzez Ersoy posteri ve fotoğrafları
-Zihinsel engelli Sıdıka Ünal, röp
-Ünal'ın anne ve babası ile röp

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta, zihinsel engeli Sıddıka Ünal ünlü sanatı Muazzez Ersoy'u yakından görme hayali ile yaşıyor. Tokat’ta, emekli esnaf Nuri Ünal (61) ile ev hanımı Firdevs Ünal (57) çiftinin 4 kız çocuklarından en büyüğü olan Sıddıka Ünal (34) 9 aylıkken havale geçirdi. Geçirdiği hastalığın etkisi ile zor günler geçiren Ünal, ailesinin özverisi ile birçok sağlık sıkıntısını geri de bırakarak ilkokulu bitirdi. Zamanın çoğunu insanların bakışlarından olumsuz etkilendiği için evde geçiren Ünal, yaklaşık 20 yıldır Muazzez Ersoy hayranı. Ersoy’un dev posterinin yanı sıra resimlerini keserek oluşturduğu albümle hasret gideren Ünal, her hafta ünlü sanatçının bir televizyon kanalındaki programını kaçırmıyor. Ailesi ile birlikte Ersoy’u ekranlardan izleyen Ünal’ın tek hayali onu yakından görebilmek. Ünlü sanatçının rüyalarına girdiğini ifade eden Ünal, “Ersoy’u görmeyi çok istiyorum. Kendisini Tokat’a bekliyorum. Kebap yediririm, kahve içeriz. Gel ne olur” diye konuştu.
Baba Nuri Ünal, kızının Muazzez Ersoy’u çok sevdiğini belirterek, “Ersoy’un yanına götürmemizi istiyor. Ama bizimde imkanlarımız kısıtlı, 4 çocuk yetiştirdik. 3’ünü evlendirdik, torunlarımız oldu” dedi.
Engelli bireylere insanların davranışlarının bazen rahatsız olduklarını ifade eden Ünal, her an her bireyin bir engelli adayı olduğunu da sözlerine ekledi. Muazzez Ersoy’un sesini duymak istiyor Anne Firdevs Ünal ise birçok badireler atlatarak büyütmeyi başardıklarını kızının kendisini kıskandıracak ölçüde Muazzez Ersoy hayranı olduğunu ifade ederek, “Muazzez hanımın resimlerini sıralayıp onlarla konuşuyor. Muazzez hanımı çok seviyor, görmek istiyor. Yakından görse ne hisseder bilemiyorum. Çok heyecanlanıyor. İnşallah görür” diye konuştu.
Ersoy’un, kızının sesini duymasını ümit ettiklerini ifade eden anne Ünal, “Ben anne olarak Muazzez hanıma ulaşmak için çok gayret ettim ama maalesef bütün telefonlar bütün yazışmalar cevapsız kaldı. Bu kadar yapabildim” ifadelerini kullandı. (Nİ-GF-
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