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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi - ANTALYA İzle

Engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi - ANTALYA İzle

- Antalya Asayiş Şube Müdürlüğünden detaylar - Zanlıların asayiş şubeden çıkarılma görüntüsü Antalya 'da engelli kadının bıçaklanarak öldürülmesi - Gözaltına alınan kadının eşinin, arsa meselesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.Bedensel engelli İnan B'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.M.B'nin ifadesinde, cinayeti kardeşi H.B. ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin, olayı bedensel engelli kadının yaşadığı evin de içerisinde bulunduğu arsayı alabilmek için gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi.H.B'nin ise suçlamaları kabul etmediği bildirildi.
Öte yandan, şüpheliler tarafından kilitlendiği odadan çıkarak annesinin bıçaklandığını görünce yardım isteyen 10 yaşındaki Y.B'nin de olay gecesi annesiyle tartışan amcası H.B'yi televizyonu evden çıkartırken gördüğünü söylediği belirtildi. Y.B, Alanya'dan gelen dayısına teslim edildi.Demircikara Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, dün, annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istemiş, kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.Polis ekipleri, kadının eşi M.B. ile kayınbiraderi H.B'yi gözaltına almıştı.

Televizyon Engelli Kadın Kayınbirader Bedensel Engelli Cinayet 

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