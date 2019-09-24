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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü - ANTALYA İzle

Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü - ANTALYA İzle

- Göller Caddesi'ndeki tek katlı ev - Öldürülen kadının yakınlarının görüntüsü - Güvenlik önlemleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Antalya 'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü - Bedensel engelli kadının eşi aranıyor, kayınbiraderi gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.İnan B'nin eşi M.B'nin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Engelli Annesi Akalan Engelli Kadın Kayınbirader Bedensel Engelli 

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