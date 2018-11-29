Engelli, Hasta ve yaşlılara evde ücretsiz berber hizmeti İzle

-Yaşlı amcadan görüntü

-Traş edilirken görüntü

-Engelli vatandaşın traşı

-Belediye Başkanı ile röp.



( NİĞDE )- Niğde Belediyesi ve Berberler Odasından örnek proje NİĞDE



- Niğde Belediyesi tarafından, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik "Evde Ücretsiz Berber" hizmeti sunuluyor. Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, belirli aralıklarla evlerinde ziyaret edilen yaşlı, engelli ve hastalar saç ve sakal tıraşı ediliyor. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yaptığı açıklamada, çalışmanın sosyal belediyecilik anlayışı gereği ortaya konulduğunu belirterek, ilk etapta sadece erkeklere yönelik başlatılan hizmetin kısa sürede kadın kuaför aracılığıyla da sürdürüleceğini aktardı. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Niğde Belediyesi Sosyal işler Müdürlüğümüz özellikle mağdur ailelerimize yardım maksadıyla yapmış olduğu sürdürebilir projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi mağdur ve engelli vatandaşlarımız için Berberler Odası ile evlerine gidip traş projesi başlattık. Normalde vatandaşlarımıza aşevimizden sıcak yemek, evlerini temizlemek gibi görevlerimizi yapıyoruz. Evde engelinden ve yaşlılığından dolayı çıkamayan vatandaşlarımıza bu hizmeti yapıyoruz. Bu ailelerimiz bizim korumamız altında hergün evlerine gidiyoruz bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

65 yaş üstü yaşlıların yanı sıra engelli ve hastaların tek tek tespit edildiğini belirten Özkan, 78 yaşındaki görme engelli Yunus Ünver ve 19 yaşındaki fiziksel engelli Orhan Kaya’yı ziyaret ederek tek tek ilgilendi. (YE-AÖ-

