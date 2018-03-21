Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli gençler, bu kursta beceri sahibi oluyor

Engelli gençler, bu kursta beceri sahibi oluyor

Kursa katılan zihinsel engelli gençler

Siyer Bebek Öğretmenler Engelli Genç Öğretmen 

-Detay görüntüler
-Dernek başkanı Sevda Padem ile röp.
-Eğitmen Eda Şahin ile röp.
-Kursiyer Derya Dinçer ile röp
-Kursiyer Yağmur Özavcı ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zihinsel engelli gençler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda beceri sahibi oldu. Zihinsel Engelliler Derneği çatısı altında bir araya gelen engelli gençler, dernek binasında açılan değişik kurslara 14 engelli genç katıldı.
Gençler, kurslarda beceri sahibi olurken, anne babalarda büyük mutluluk yaşıyor. Kursların 10 yıldan bu yana devam ettiğini anlatan Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, ”Dernek olarak 10 senedir faaliyetlerimiz devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle değişik alanlarda kurslarımız açılıyor. Şu anda devam eden takı tasarım kurslarımız var. Çocuklarımız burada mutlu. Birlikte kaynaşıyorlar. Ailelerimizde öyle. Hepimiz aile gibi olduk. Çocuklarımızla birlikte mutluyuz. Kurslarımızın devamını bekliyoruz” dedi.
Kurs Öğretmeni Eda Şahin,” 6 aydır Zihinsel Engelliler Merkezi’nde çalışıyorum. Burada taş bebek boyama adı altında tablolar yaptık. Kapı süsleri yaptık. Onlarla gurur duyuyorum. Onlarla çalışmaktan çok memnunum. Bize bu imkanı sundukları için Sevda hanıma ve Halk Eğitim Merkezi müdürüne teşekkür ediyorum” dedi.
Kursiyerlerden Derya Dinçer ve Yağmur Özavcı ise,” Kursa geliyoruz. Arkadaşlarla mutluyuz. Konuşuyoruz kaynaşıyoruz. Kapı süsü yapıyoruz. Boyama süsü yapıyoruz. Burada mutluyuz. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Tüm öğretmenlerimizi de çok seviyoruz”diye konuştular. (FT)
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı