Engelli gençler aileleriyle ilk defa sinemaya gitti

-Röportajlar

-Engelli gençlerin sinema seyretmesi

-Engelli gençlerin eğitimi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören engelli gençler, aileleriyle birlikte ilk defa sinemaya gitmenin tadını çıkardı. Engelli çocuklar ve aileleri, sinemada keyifli anlar geçirdi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, aileleriyle birlikte ilk kez sinemaya gitti. Engelli çocuklarının eğitimlerinden dolayı fırsat bulamayan aileler, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda bulunan sinema salonunda, engelli evlatlarıyla birlikte animasyon filmi izlediler. Eğitimleri sonrası aileleriyle sinemaya gelen engelli çocuklar sinemanın tadını çıkarırken, kimisi filme çok güldü, kimisi ise sinemada uyuyakaldı. “Aileler toplumda kendileri de çekiniyorlar” İlk defa sinemaya gidecek ailelerin daha öncesinde zaman bulamadıklarını belirten Özel Bağcılar Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Funda Tepe, “Bedensel, zihinsel ve hem bedensel hem zihinsel engelliler çocuklarımız bulunuyor. Çoğu aileler hiç sinemaya gitmemişler. Aileler toplumda kendileri de çekiniyorlar. Hem çekindikleri için 'Çocuklarıyla ne yaparlar, bu çocuklar acaba sinemaya girebilir mi?' gibi bir çekinceleri oluyor. Eğitimciler eşliğiyle böyle bir deneyimi paylaştıklarında bu korkularını gidermiş olacaklar ve özel çocuklarımızla hiç sıkıntı duymadan dışarıda da kendileri gidebilecekler. Zamanlarının çoğu çocuklarının fizik tedavisine, eğitimine veya okuluna götürmekle geçiyor. Günleri de bu şekilde geçince vakit bulamıyorlar” diye konuştu.

“Onlar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz” Sinemaya götürmeye zamanları olmadığını dile getiren anne Yasemin Keleş, “Eğlenceliydi, çocuklar sevindi. Çocuklarımız zaten özel. Yapanlardan Allah razı olsun. Sıkıntılarımız oluyor, fırsat bulamıyorduk açıkçası. Onlar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Amacımız onları mutlu etmek” dedi.

Çocuğunun eğitiminden ötürü fırsat olmadığını söyleyen anne Rabia Kurşun, “Bugün sinemayı seyretmek için geldik. Çok gitmiyoruz. Diğer okullardan dolayı fırsatlar olmuyor. Bundan sonra götürmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

