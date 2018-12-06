Engelli gencin umre hayali gerçek oldu Haberi



- Malatya’da yaşayan Down Sendromlu Kemal Çaputçu, Engelliler Haftası'nda hayırsever iş adamlarının yardımı ile umreye gitti. Malatyalı hayırsever iş adamları şehrin renkli simalarından olan ve hemen hemen herkes tarafından tanınan Down Sendromlu Kemal Çaputçu’nun en büyük hayallerinden birini yerine getirdi. Umreye gitmek için yıllarca hayal kuran engelli genç bu hayaline Engelliler Haftasında kavuştu. Hayırseverler, Çaputçu için yardım toplayarak onu kutsal topraklara gönderdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programla Umreye uğurlanan Çaputçu’nun mutluluğu gözlerinden okundu. Gitmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kemal Çaputçu, “Umreye gidiyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum devletim, milletim için umrede dua edeceğim” diye konuştu.



