Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Engelli gencin organları 3 kişiye umut oldu

Engelli gencin organları 3 kişiye umut oldu

organların nakil aracına yüklenmesi

Hastane Dirayet Doğuş Beyin Ölümü Helikopter 

-detaylar
-fotoğraf

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen engelli gencin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.Edinilen bilgiye göre, doğuştan zihinsel engelli Hasan Aydın (38), iki gün önce evde yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Aydın, iki gün yoğun bakımda kaldı. Akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Hasan Aydın’ın organları aile tarafından bağışlandı. Erzurum'dan gelen ekibin yaklaşık 5 saatlik operasyonuyla Hasan Aydın'dan aldığı karaciğeri ve iki böbreği 3 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.Özel hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın ani solunum durması şikayetiyle hastanelerine geldiğini ifade etti.
Tüm müdahalelere rağmen Hasan Aydın'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Yücesan, “Ailenin organları bağışlaması karşısındaki dirayet ve tutumlarını oldukça takdir ediyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı