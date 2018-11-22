Engelli gencin okçuluk tutkusu - BİTLİS

- Engelli okçunun ok atışlarından detaylar - Okçuluk eğitimi alan çocuklardan detaylar - Engelli okçu Uğur Avcı ile röportaj - Engelli okçunun Babası Necdet Avcı ile röportaj - Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Bülent Akarsu ile röportaj - Kursa katılan 12 yaşında ki Kaan Görgen ile röportajEngelli gencin okçuluk tutkusuBİTLİS (AA) - Ahlat ilçesinde 19 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Uğur Avcı'nın okçuluk sporundaki azmi takdir topluyor.Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü tarafından Selçuklu Anadolu Lisesi'nin spor salonunda açılan kursa katılan Avcı, başarılı atışları ile dikkat çekiyor.Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelinin okçuluk sporunu yapmasına sorun teşkil etmediğini söyledi.
Çok sevdiği okçulukta kendini geliştirerek daha iyi yerlere gelmek istediğini anlatan Avcı, şöyle konuştu:"Özellikle bir engelli olarak bu spora daha hevesle başladım. Bu konuda destek bekliyoruz. Daha güzel ortamlarda kendimizi ve ilçemizi oldukça iyi temsil edebiliriz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere geleceğiz."Baba Necdet Avcı ise, oğlunun bu sporu severek yaptığını ve destek beklediklerini ifade etti. Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Bülent Akarsu da, hafta sonu verilen kursa özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada gençlerimiz ve çocuklarımızla kısıtlı imkanlarla çalışma yapıyoruz. Hem geleneksel hem olimpik alanda okçuluk çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu. Kursa katılan 12 yaşındaki Kaan Görgen, ata sporlarında kendini geliştirerek olimpiyatlara katılmak istediğini dile getirdi.