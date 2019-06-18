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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Engelli gence sınava gireceği okulda şok!

Engelli gence sınava gireceği okulda şok!

Engelli genç sınava gireceği okulun asansöründe mahsur kaldı. Gencin imdat çığlıklarını duyanlar yardıma koştu ama kurtarma çalışmaları kelimenin tam anlamıyla fiyaskoydu. Asansör şirketi asansörün kapısını açamadı ve itfaiye çağrıldı sonunda. Belinde platin olan genci yukarı çekerek kurtarmaya çalıştılar. engelli genç 2,5 saat asansörde kurtarmayı bekledi e sonunda hastanelik oldu.




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