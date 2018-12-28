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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Engelli genç kız yaptığı bileklikleri satarak gelirini bağışlamak istiyor - AMASYA

Engelli genç kız yaptığı bileklikleri satarak gelirini bağışlamak istiyor - AMASYA

- Fiziksel engelli Gül Aytaç'ın detayları - Gül Aytaç'ın konuşması - Mustafa Aytaç ile röportajAMASYA (AA) - Amasya ’nın Taşova ilçesinde yaşayan doğuştan fiziksel engelli Gül Aytaç (25), boncuklardan yaptığı bileklikleri satarak elde edeceği geliri bir hayır kurumuna bağışlamak istiyor.Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük amacının yaptığı bileklikleri satıp kazandığı parayı, engelliler derneğine bağışlamak olduğunu söyledi.

Engellerini, el becerisiyle aşmaya çalıştığını dile getiren Aytaç, “Ben bir fiziksel engelliyim. Bu boncuktan yaptığım bileklikleri, el kaslarımın gelişmesi için yapıyorum ve yaptığım bu bileklikleri hem öğretmenlerime hem de sevdiklerime hediye ediyorum. Ayrıca en büyük isteğim yaptığım bu bileklikleri satarak kazandığım parayı engelliler kurumlarına bağışlamak.” dedi.
Aytaç'ın babası Mustafa Aytaç ise bir yaşında başladığımız fiziksel tedavi ile verdikleri mücadele sonucu Gül’ün el becerilerini, kahvaltısını yapmayı, çayını ve suyunu kendi içer hale geldiğini ifade etti.
Gül'ün, Halk Eğitim Merkezinden okuma yazma eğitimi aldığını belirten Aytaç, şunları kaydetti:Gül, boş kaldığı zamanlarda değişik aktiviteler yapmayı seviyor. Haftanın iki günü ilçemizde bulunan özel eğitim merkezinde tedaviye gidiyoruz. Burada fizyoterapistler tarafından el kaslarının gelişmesi için değişik çalışmalar önerdiler. Gül bu önerilerin üzerine boncuklardan bileklik yapmaya başladı.
Yaptığı bu bileklikleri çevremizde bulunan arkadaşlarımıza, komşularımıza, Gül’ün okuldaki öğretmenlerine birer ikişer tane hediye etti.Bu uğraş Gül’ün hoşuna gidiyor. Buradaki asıl amaç Gül’ün bir şeyler başardığını görmek ve kendisine olan özgüvenini yükseltmek ve moral vermek. Bizim bundan bir ekonomik beklentimiz yok. Kızımın da dediği gibi şayet değerlendirilebilirse değişik vakıflara,hayır kurumlarına ve engelli derneklerine Gül’ün katkısı olursa ne mutlu bizlere."

Muhabir Öğretmenler Öğretmen Eğitim Merkezi Doğuş 

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